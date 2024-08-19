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«Что-то более глубокое». Кирьос об эмоциях Синнера после победы над Зверевым в Цинциннати

«Что-то более глубокое». Кирьос об эмоциях Синнера после победы над Зверевым в Цинциннати
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о праздновании первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Что-то немного более глубокое в этом праздновании», — написал Кирьос в социальных сетях.

Цинциннати (м). 1/2 финала
19 августа 2024, понедельник. 00:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		5 7 7
6 9 		7 6 4
         
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Реализовав матчбол, Янник Синнер эмоционально отреагировал, выкрикнув «Come on». Матч завершился со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4) в пользу Синнера. В финале он встретится с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который в 1/2 финала обыграл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

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