«Что-то более глубокое». Кирьос об эмоциях Синнера после победы над Зверевым в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о праздновании первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с четвёртой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Что-то немного более глубокое в этом праздновании», — написал Кирьос в социальных сетях.

Реализовав матчбол, Янник Синнер эмоционально отреагировал, выкрикнув «Come on». Матч завершился со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4) в пользу Синнера. В финале он встретится с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который в 1/2 финала обыграл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.