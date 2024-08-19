«Это было безумие». Тиафо — о победе в 1/2 финала на «Мастерсе» в Цинциннати

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с 16-й ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне.
«Это было безумие, особенно в последнем сете. Мне очень повезло, но я также сражался до конца и очень хорошо играл, что дало мне возможность оказаться там. Из-за ветра старался класть много мячей с запасом, и мне помогли ленты. Затем думаю, что провёл отличный тай-брейк, но главное — это мой боевой дух. Я заставил Хольгера напрячься», — сказал Тиафо на пресс-конференции.
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В финале Тиафо встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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