«Это было безумие». Тиафо — о победе в 1/2 финала на «Мастерсе» в Цинциннати

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) с 16-й ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне.

«Это было безумие, особенно в последнем сете. Мне очень повезло, но я также сражался до конца и очень хорошо играл, что дало мне возможность оказаться там. Из-за ветра старался класть много мячей с запасом, и мне помогли ленты. Затем думаю, что провёл отличный тай-брейк, но главное — это мой боевой дух. Я заставил Хольгера напрячься», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

В финале Тиафо встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.