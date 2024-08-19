«Он всегда будет фаворитом». Тиафо — о предстоящем финале с Синнером в Цинциннати

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о предстоящем финальном матче с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«За весь год он проиграл около пяти игр, с кем бы он ни играл, он всегда будет фаворитом. Надо снять шляпу перед тем, что он делает в этом сезоне», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Фрэнсис Тиафо в полуфинале обыграл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Янник Синнер вышел в финал, обыграв четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.