Бернарда Томича выгнали с трибун во время финала «челленджера», когда он мешал игроку

Австралийского теннисиста Бернарда Томича выгнали с трибун во время «челленджера» в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) за оскорбление эквадорского теннисиста Энди Андраде, обыгравшего его всего несколькими днями ранее.

«Вчера вечером в финале турнира «челленджер» в Санто-Доминго Бернард Томич был выгнан с корта за то, что приставал к Энди Андраде во время его матча за звание чемпиона против Дамира Джумхура», — говорится в заявлении турнира в социальных сетях.

Андраде одержал победу над Томичем со счётом 6:2, 6:2. После окончания матча Томич прошёл мимо соперника, не пожав ему руку.

В финале по окончании первого сета Томич был удалён с трибун после беседы с официальными лицами турнира, после того, как Андраде обвинил 31-летнего теннисиста в том, что тот его оскорбляет. Толпа отреагировала бурными криками, когда Томича вывели.