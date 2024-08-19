Стало известно, когда состоится жеребьёвка мужского одиночного разряда US Open — 2024

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Жеребьёвка мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2024 состоится в четверг, 22 августа.

В одиночном мужском разряде примут участие пять россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Уайлд-кард на US Open среди мужчин получили Стэн Вавринка (Швейцария), Доминик Тим (Австрия), Кристофер Юбэнкс (США), Захари Свайда (США), Лёнер Тин (США), Александр Мюллер (Франция) и Тристан Скулкейт (Австралия).

Ранее стало известно, что с турнира снялся 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также от участия отказался британский теннисист Кэмерон Норри.

US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим чемпионом турнира является вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл пятую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.