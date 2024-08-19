Тейлор Фритц и Томми Пол поделились впечатлениями от проживания на Олимпиаде в Париже

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц и его соотечественник 13-я ракетка мира Томми Пол поделились впечатлениями от Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Это похоже на летний лагерь. Условия жизни не лучшие. Казалось, что мне приходится прилагать огромные усилия, чтобы содержать свои вещи в порядке и контролировать своё пространство, потому что я довольно неряшлив», — приводит слова Фритца tennis.com

«На самом деле ничего не изменилось», — добавил Томми Пол.

Напомним, на Олимпиаде в Париже Тейлор Фритц и Томми Пол стали бронзовыми призёрами. В матче за третье место они обыграли чешских теннисистов Томаша Махача и Адама Павлашека со счётом 6:3, 6:4.

Чемпионами Олимпийских игр в парном мужском разряде стали австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс. В финале они одолели американский дуэт Остин Крайчек/Раджив Рам в трёх сетах — 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 10:8.