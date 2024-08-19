«Это плохая привычка». Дэвенпорт — о туалетных перерывах Свёнтек

Американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о туалетных перерывах первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

«Это плохая привычка, которую, вероятно, должны немного пресекать те, кто имеет власть. Проиграл сет — и ты уходишь с корта… раньше такого не было. Но это происходит каждый раз», — сказала Дэвенпорт во время послематчевого шоу на Tennis Channel.

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Свёнтек в полуфинале проиграла третьей ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6.

Соревнования в Цинциннати проходят с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.