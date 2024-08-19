Алисон ван Эйтванк завершила профессиональную карьеру в 30 лет

Бывшая 37-я ракетка мира бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк объявила о завершении карьеры.

«Хотела бы объявить, что приняла решение завершить карьеру профессионального теннисиста. Принять это решение было невероятно трудно. За последние несколько недель я не чувствовала в себе того энтузиазма, который нужен, чтобы выкладываться на все 100, бороться за каждое очко и путешествовать по миру. Это был нелёгкий выбор, в прошлом году мне пришлось нелегко, когда я восстанавливалась после тяжёлой травмы, как физической, так и психологической.

На данный момент хотела бы сосредоточиться на себе и изучить возможности, которые может предложить жизнь помимо тенниса. В результате я не могу с уверенностью сказать, верну ли свою страсть к теннису как игрок и когда.

Это был путь, полный взлетов и падений, всё началось с того, что была маленькой девочкой с огромной мечтой, как и многие из нас, всегда мечтала о том, что однажды смогу участвовать в турнирах большого шлема.

Участие в многочисленных турнирах «Большого Шлема», выход в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» выход в четвертый круг на Уимблдоне и завоевание пяти титулов WTA — это действительно воплощение мечты и многое другое», — написала Ван Эйтванк в социальных сетях.