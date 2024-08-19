«Всё может пойти в любом направлении». Синнер — о предстоящем финале с Тиафо в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финале с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Это будет трудный матч. Против Фрэнсиса всё может пойти в любом направлении. Он играет очень хорошо и в последние несколько месяцев показывает отличный теннис. Он отличный полевой игрок, у него отличная подача. Против него будет сложно играть», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Фрэнсис Тиафо в полуфинале обыграл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Янник Синнер вышел в финал, обыграв четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).