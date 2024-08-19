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«Всё может пойти в любом направлении». Синнер — о предстоящем финале с Тиафо в Цинциннати

«Всё может пойти в любом направлении». Синнер — о предстоящем финале с Тиафо в Цинциннати
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финале с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Это будет трудный матч. Против Фрэнсиса всё может пойти в любом направлении. Он играет очень хорошо и в последние несколько месяцев показывает отличный теннис. Он отличный полевой игрок, у него отличная подача. Против него будет сложно играть», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Цинциннати (м). Финал
20 августа 2024, вторник. 01:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Фрэнсис Тиафо в полуфинале обыграл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Янник Синнер вышел в финал, обыграв четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

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