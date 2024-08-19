Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в финал на «Мастерсе» в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Да, это отличный турнир. Завтра у меня снова финал. Так что в любом случае это хороший турнир. Очень рад вернуться в финал, это очень много значит для меня. Саша был впереди с большим отрывом, и вы это знаете. Просто пытаюсь понять, где можно улучшиться, и сегодня мы увидели где», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В 1/2 финала Синнер обыграл четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4). В финале итальянец сыграет с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который в полуфинале обошёл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).