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«Игра вечером немного помогает». Синнер — о самочувствии после долгого матча со Зверевым

«Игра вечером немного помогает». Синнер — о самочувствии после долгого матча со Зверевым
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о самочувствии после трёхчасовой игры в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Физически всё в порядке. Конечно, игра вечером немного помогает, так что не придётся терпеть жару. Конечно, это тот момент, когда мне нужно больше всего совершенствоваться. Иногда пытаюсь играть со счётом; когда ты впереди, пытаешься играть более агрессивно, чтобы сократить количество очков, короче говоря, стараюсь делать те вещи, которым нужно научиться на поле. Я очень горжусь», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В 1/2 финала Синнер обыграл четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту. В финале итальянец сыграет с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо, который в полуфинале обошёл 16-ю ракетку мира датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

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