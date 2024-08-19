«Пока не волнуюсь». Синнер — о состоянии бедра перед US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о состоянии бедра перед US Open — 2024.

«Не буду рисковать перед US Open или самым важным турниром – турниром «Большого шлема». Конечно, иногда я чувствую. Мне нужно выяснить, что именно, прямо сейчас, потому что чувствую, что это немного другая проблема, чем была раньше. Обязательно проверю после этого турнира. Как уже сказал, болел около недели, затем приехал в Монреаль и сыграл две игры за один день. У меня не было много времени, чтобы восстановиться после этих двух игр, и тогда я приехал сюда. Пока не волнуюсь, поэтому рад играть. Главное – постараться быть в лучшей физической форме перед турниром «Большого шлема». У меня есть хорошие шесть дней, чтобы восстановиться и поработать. Так что я не беспокоюсь о том, чтобы выступить на US Open на 100%», — сказал Синнер на пресс-конференции.

На турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США) в 1/2 финала Синнер обыграл четвёртую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4). В финале итальянец сыграет с 26-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.