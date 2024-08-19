«Арина в тот день играла лучше». Свёнтек — о поражении от Соболенко в Цинциннати

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с третьей ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

«Эта поверхность более благоприятна для Арины. Однако, с другой стороны, я уже обыгрывала её в других турнирах на столь же быстрых кортах. Это, безусловно, имеет значение, потому что одному игроку будет легче, а другому сложнее. Однако я бы не стала винить это, потому что этот аспект не имел решающего значения. Просто Арина в тот день играла лучше. У меня были свои шансы и возможности оказать на неё давление в этом матче. Однако допустила слишком много ошибок», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

Встреча за титул между Соболенко и Пегулой состоится сегодня, 19 августа. Соревнования в Цинциннати проходят с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715.