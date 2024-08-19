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Арина Соболенко — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Цинциннати

Арина Соболенко — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Цинциннати
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Сегодня, 19 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестой номер рейтинга Джессика Пегула из США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:00 мск.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Соболенко и Пегула провели между собой шесть матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу белорусской теннисистки. Стоит отметить, что последний очный матч выиграла Пегула в 2023 году.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.

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