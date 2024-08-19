Арина Соболенко — Джессика Пегула: история личных встреч перед финалом в Цинциннати

Сегодня, 19 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестой номер рейтинга Джессика Пегула из США. Игра начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между Соболенко и Пегулой.

Соболенко и Пегула провели между собой шесть матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу белоруски.