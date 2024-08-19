Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Джессика Пегула: история личных встреч перед финалом в Цинциннати

Арина Соболенко — Джессика Пегула: история личных встреч перед финалом в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестой номер рейтинга Джессика Пегула из США. Игра начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между Соболенко и Пегулой.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Соболенко и Пегула провели между собой шесть матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу белоруски.

  • 25.08.2020. Цинциннати, хард. 1/8 финала: Пегула — Соболенко — 6:2, 2:6, 6:3.
  • 29.09.2020. «Ролан Гаррос», грунт. Первый круг: Соболенко — Пегула — 6:3, 6:1.
  • 04.05.2021. Мадрид, грунт. 1/8 финала: Соболенко — Пегула — 6:1, 6:2.
  • 12.05.2022. Рим, грунт. 1/8 финала: Соболенко — Пегула — 6:1, 6:4.
  • 04.11.2022. Форт-Уэрт, хард. Групповой этап: Соболенко — Пегула — 6:3, 7:5.
  • 01.11.2023. Канкун, хард. Групповой этап: Пегула — Соболенко — 6:4: 6:3.
Сетка турнира в Цинциннати
Календарь турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android