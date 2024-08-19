Арина Соболенко — Джессика Пегула: история личных встреч перед финалом в Цинциннати
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Сегодня, 19 августа, на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдёт финальный матч, в котором встретятся третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестой номер рейтинга Джессика Пегула из США. Игра начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между Соболенко и Пегулой.
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Соболенко и Пегула провели между собой шесть матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу белоруски.
- 25.08.2020. Цинциннати, хард. 1/8 финала: Пегула — Соболенко — 6:2, 2:6, 6:3.
- 29.09.2020. «Ролан Гаррос», грунт. Первый круг: Соболенко — Пегула — 6:3, 6:1.
- 04.05.2021. Мадрид, грунт. 1/8 финала: Соболенко — Пегула — 6:1, 6:2.
- 12.05.2022. Рим, грунт. 1/8 финала: Соболенко — Пегула — 6:1, 6:4.
- 04.11.2022. Форт-Уэрт, хард. Групповой этап: Соболенко — Пегула — 6:3, 7:5.
- 01.11.2023. Канкун, хард. Групповой этап: Пегула — Соболенко — 6:4: 6:3.
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