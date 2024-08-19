Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо: история личных встреч перед финалом в Цинциннати
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Завтра, 20 августа, состоится финальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и 20-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо. Игра начнётся не ранее 01:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между американским теннисистом и представителем Италии.
Цинциннати (м). Финал
20 августа 2024, вторник. 01:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Синнер и Тиафо провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3:1 в пользу итальянца.
- 18.10.2019. Антверпен, хард. 1/4 финала: Синнер — Тиафо — 6:4, 3:6, 6:3.
- 05.11.2019. Милан, хард (молодёжный Итоговый турнир). Групповой этап: Синнер — Тиафо — 3:4 (4:7), 4:2, 4:2, 4:2.
- 30.10.2021. Вена, хард. 1/2 финала: Тиафо — Синнер — 3:6, 7:5, 6:2.
- 27.10.2023. Вена, хард. 1/4 финала: Синнер — Тиафо — 6:3, 6:4.
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