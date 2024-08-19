Янник Синнер — Фрэнсис Тиафо: история личных встреч перед финалом в Цинциннати

Завтра, 20 августа, состоится финальный матч на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором встретятся лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер и 20-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо. Игра начнётся не ранее 01:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между американским теннисистом и представителем Италии.

Синнер и Тиафо провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3:1 в пользу итальянца.