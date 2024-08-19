Рейтинг АТР: Медведев и Рублёв сохранили позиции, Тиафо вернулся в топ-20

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили позиции, они занимают пятое и шестое места соответственно. Рейтинг всё так же возглавляет итальянец Янник Синнер, вторым идёт серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

Финалист турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) американец Фрэнсис Тиафо поднялся на семь строчек и вернулся в топ-20. Российский теннисист Роман Сафиуллин также прибавил семь позиций после победы на турнире серии «челленджер» в Кэри (США).

Рейтинг АТР. 19 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9410 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7360;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7035;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) —6275;

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4805;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4055;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855;

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3655;

10 (10). Алекс де Минор (Австралия) — 3435…

20 (27). Фрэнсис Тиафо (США) — 2120…

23 (22). Карен Хачанов — 1930…

59 (66). Роман Сафиуллин — 885…

63 (63). Павел Котов — 814…

99 (99). Аслан Карацев — 582.