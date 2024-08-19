Чемпионская гонка АТР: Рублёв сместил Джоковича, Синнер продолжает лидировать

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв поднялся на шестое место, сместив серба Новака Джоковича.

Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии. Финалист турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) американец Фрэнсис Тиафо поднялся на 18 строчек и занимает 19-е место.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка АТР, 19 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 7050 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 5960.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5715.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4020.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3595.

6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3280.

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3160.

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 2905.

9 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 2725.

10 (10). Тейлор Фритц (США) — 2590…

19 (37). Фрэнсис Тиафо (США) — 1660...

25 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1310…

86 (85). Павел Котов (Россия) — 510…

87 (108). Роман Сафиуллин (Россия) — 510.