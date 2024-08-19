Робсон: 25-й «Шлем» не кажется слишком далёким для Джоковича

Бывшая 27-я ракетка мира, британская теннисистка Лора Робсон высказала мнение по поводу выступления 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на US Open — 2024, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

«25-я победа на турнире «Большого шлема» не кажется слишком далёкой для Новака. Но сейчас он на заслуженном отдыхе, и посмотрим, захочет ли вообще играть на US Open. Он достиг того, что назвал вершиной своей спортивной карьеры, поэтому думаю, что после этого будет довольно сложно перезагрузиться.

Мы знаем, что он может выиграть! Мы абсолютно уверены в этом. Но захочет ли он вернуться так скоро — вот в чём вопрос. Как что-то может сравниться с моментом завоевания той медали, о которой всегда мечтал?» — приводит слова Робсон Tennis365.