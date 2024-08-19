Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Кливленде, уступив китаянке Ван
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80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Кливленде (США) в одиночном разряде. В матче первого круга она разгромно уступила китаянке Синьюй Ван (39-й номер рейтинга WTA) — 1:6, 1:6.
Кливленд. 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
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|6
Синьюй Ван
С. Ван
Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. В рамках поединка Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Ван три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Синьюй Ван сыграет с победительницей матча между американскими теннисистками Катариной Скотт и Маккартни Кесслер. Китаянка посеяна на турнире в Кливленде под четвёртым номером.
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