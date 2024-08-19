Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Кливленде, уступив китаянке Ван

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Кливленде, уступив китаянке Ван
Комментарии

80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Кливленде (США) в одиночном разряде. В матче первого круга она разгромно уступила китаянке Синьюй Ван (39-й номер рейтинга WTA) — 1:6, 1:6.

Кливленд. 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. В рамках поединка Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Ван три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Синьюй Ван сыграет с победительницей матча между американскими теннисистками Катариной Скотт и Маккартни Кесслер. Китаянка посеяна на турнире в Кливленде под четвёртым номером.

Сетка турнира в Кливленде
Календарь турнира в Кливленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android