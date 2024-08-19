Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило выступят за сборную мира на Кубке Лэйвера

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо и 22-й номер рейтинга чилиец Алехандро Табило стали последними участниками Кубка Лэйвера — 2024, сообщается на официальном сайте соревнований. Они сыграют за сборную мира, за которую также австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Капитан команды мира – Джон Макинрой.

За сборную Европы выступят испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, российский теннисист Даниил Медведев, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Розыгрыш Кубка Лэйвера 2024 года пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).