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Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило выступят за сборную мира на Кубке Лэйвера

Фрэнсис Тиафо и Алехандро Табило выступят за сборную мира на Кубке Лэйвера
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20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо и 22-й номер рейтинга чилиец Алехандро Табило стали последними участниками Кубка Лэйвера — 2024, сообщается на официальном сайте соревнований. Они сыграют за сборную мира, за которую также австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Капитан команды мира – Джон Макинрой.

За сборную Европы выступят испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, российский теннисист Даниил Медведев, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

Розыгрыш Кубка Лэйвера 2024 года пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

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