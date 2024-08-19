Синнер, Джокович и Крейчикова сыграют в пиклбол перед US Open — 2024

Победители турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович и чешка Барбора Крейчикова примут участие в мероприятии спонсора теннисных ракеток HEAD, на котором сыграют в пиклбол. Оно состоится 22 августа в Нью-Йорке (США). Об этом сообщила пресс-служба в HEAD на странице в социальных сетях.

Синнер — первая ракетка мира, чемпион Открытого чемпионата Австралии — 2024, Джокович — 24-кратный победитель турниров «Большого шлема». Крейчикова — многократная чемпионка «Шлемов» в парном разряде, обладательница двух ТБШ в одиночном.

US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Действующими чемпионами турнира являются Новак Джокович и американская теннисистка Кори Гауфф.