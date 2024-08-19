Анастасия Захарова уступила в первом круге квалификации US Open — 2024
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130-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление в квалификации US Open — 2024. В матче первого круга она уступила австралийке Талии Гибсон (170-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 3:6. В третьем сете Анастасия вела с брейком, но не сумела удержать преимущество и проиграла четыре последних гейма.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
2 : 1
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|6
|3
Анастасия Захарова
А. Захарова
Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. На счету Захаровой семь подач навылет, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Гибсон выполнила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 22.
Захарова была посеяна в квалификации под 25-м номером. Во втором круге Гибсон сыграет с американкой Ханной Чанг.
Комментарии
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