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Камилла Рахимова уверенно обыграла Селехметьеву на старте квалификации US Open — 2024

Камилла Рахимова уверенно обыграла Селехметьеву на старте квалификации US Open — 2024
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94-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова уверенно начала квалификационный турнир US Open — 2024. В матче первого круга она не испытала проблем с соотечественницей Оксаной Селехметьевой, победив со счётом 6:3, 6:2.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 19:45 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В рамках поединка Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Селехметьевой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Камилла Рахимова посеяна в квалификационном турнире под первым номером. Во втором круге она сыграет с победительницей матча Франсишка Жорже (Португалия) — Мария Тимофеева (Россия). Матчи основной сетки US Open начнутся 26 августа.

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