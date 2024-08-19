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Наоми Осака отреагировала на слухи о второй беременности

Наоми Осака отреагировала на слухи о второй беременности
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака ответила болельщику, который подумал, что она вновь беременна.

«Просто хочу сказать, что я не беременна, но если бы была, то не хотела бы ещё много детей. Роды были болезненными. Но спасибо вам за ваши благословения», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.

В июле 2023 года Наоми Осака впервые стала мамой, она родила дочь, которую назвали Шай. Ранее теннисистка рассказывала, что испытывала трудности во время беременности, а также столкнулась со сложностями при родах.

Осака сыграет на US Open — 2024, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Она получила уайлд-кард в основную сетку от организаторов турнира.

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