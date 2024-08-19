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Валерия Савиных проиграла украинке Дарье Снигур на старте квалификации US Open — 2024

Валерия Савиных проиграла украинке Дарье Снигур на старте квалификации US Open — 2024
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239-я ракетка мира 33-летняя российская теннисистка Валерия Савиных потерпела поражение в первом круге квалификационного раунда US Open – 2024. В стартовом матче Савиных со счётом 4:6, 4:6 проиграла 22-летней представительнице Украины Дарье Снигур (127-й номер рейтинга WTA).

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 20:40 МСК
Валерия Савиных
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Дарья Снигур
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур

Встреча Савиных со Снигур продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету украинки (23) три эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

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