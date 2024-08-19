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Видео: Даниил Медведев и Карен Хачанов провели тренировку в преддверии US Open — 2024

Видео: Даниил Медведев и Карен Хачанов провели тренировку в преддверии US Open — 2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и серебряный призёр Олимпиады-2020 23-я ракетка мира Карен Хачанов провели совместную тренировку в Нью-Йорке в преддверии старта Открытого чемпионата США – 2024.

Видеороликом с тренировки на корте поделился Хачанов в социальных сетях.

US Open — 2024 у мужчин пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл именно Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Лучшим достижением Хачанова на US Open является полуфинал 2022 года, в котором он уступил норвежцу Касперу Рууду в четырёх сетах (6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6).

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