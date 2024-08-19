Мария Тимофеева вышла во второй круг квалификации US Open, где сыграет с Рахимовой

161-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева успешно стартовала в квалификации US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла представительницу Португалии Франсишку Жорже (187-й номер рейтинга WTA) — 7:5, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 45 минут. В рамках встречи 20-летняя Тимофеева выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Жорже ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге квалификационного турнира Мария Тимофеева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой, которая посеяна под первым номером. Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.
- 19 августа 2024
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