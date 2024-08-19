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Мария Тимофеева вышла во второй круг квалификации US Open, где сыграет с Рахимовой

Мария Тимофеева вышла во второй круг квалификации US Open, где сыграет с Рахимовой
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161-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева успешно стартовала в квалификации US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла представительницу Португалии Франсишку Жорже (187-й номер рейтинга WTA) — 7:5, 6:4.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 21:25 МСК
Франсишка Жорже
Португалия
Франсишка Жорже
Ф. Жорже
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Матч продолжался 1 час 45 минут. В рамках встречи 20-летняя Тимофеева выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Жорже ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге квалификационного турнира Мария Тимофеева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой, которая посеяна под первым номером. Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

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