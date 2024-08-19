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Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв Пегулу в финале

Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв Пегулу в финале
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале она уверенно обыграла американку Джессику Пегулу (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. В рамках поединка Соболенко выполнила десять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Пегулы пять эйсов, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Этот титул стал 15-м в карьере 26-летней Соболенко и вторым в 2024 году. По итогам турнира в Цинциннати Арина поднимется на вторую строчку мирового рейтинга WTA, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не сумела защитить титул.

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