Полина Кудерметова потерпела поражение на старте квалификации US Open — 2024
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169-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 21:25 МСК
Мэри Стояна
М. Стояна
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
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|6 3
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
В матче первого круга хардового «Шлема» Кудерметова со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (3:7) проиграла 525-й ракетке мира американке Мэри Стояне (WC).
Встреча Кудерметовой со Стояной продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету американки два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.
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