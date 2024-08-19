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Арина Соболенко завоевала второй титул в сезоне и 15-й в карьере

Арина Соболенко завоевала второй титул в сезоне и 15-й в карьере
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале турнира в Цинциннати она обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Для Арины этот титул стал вторым в сезоне, в начале 2024 года она победила на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Соболенко, как и на турнире в Цинциннати, не проиграла ни единого сета.

Титул в Цинциннати стал 15-м в карьере 26-летней Соболенко. Отметим, в 2023 году белоруска занимала первую строчку мирового рейтинга на протяжении восьми недель. По итогам данного турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.

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