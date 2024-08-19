Арина Соболенко завоевала второй титул в сезоне и 15-й в карьере

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале турнира в Цинциннати она обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

Для Арины этот титул стал вторым в сезоне, в начале 2024 года она победила на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Соболенко, как и на турнире в Цинциннати, не проиграла ни единого сета.

Титул в Цинциннати стал 15-м в карьере 26-летней Соболенко. Отметим, в 2023 году белоруска занимала первую строчку мирового рейтинга на протяжении восьми недель. По итогам данного турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.