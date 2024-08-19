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Соболенко выиграла шестой «тысячник» в карьере

Соболенко выиграла шестой «тысячник» в карьере
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале турнира в Цинциннати она обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В карьере 26-летней белоруски это шестой титул данной категории. В 2018 и 2019 годах Соболенко побеждала на турнире в Ухане (Китай). В 2020 году выиграла титул в Дохе (Катар), в 2021 и 2023 годах завоёвывала трофеи на грунтовых соревнованиях в Мадриде (Испания).

Отметим, на пути к трофею в Цинциннати, который стал для неё вторым в 2024 году, Соболенко не проиграла ни единого сета. По итогам турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.

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