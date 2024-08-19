Соболенко выиграла шестой «тысячник» в карьере

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале турнира в Цинциннати она обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

В карьере 26-летней белоруски это шестой титул данной категории. В 2018 и 2019 годах Соболенко побеждала на турнире в Ухане (Китай). В 2020 году выиграла титул в Дохе (Катар), в 2021 и 2023 годах завоёвывала трофеи на грунтовых соревнованиях в Мадриде (Испания).

Отметим, на пути к трофею в Цинциннати, который стал для неё вторым в 2024 году, Соболенко не проиграла ни единого сета. По итогам турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.