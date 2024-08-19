Соболенко впервые за четыре года выиграла «тысячник» на харде

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале турнира она победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

26-летняя белоруска впервые за четыре года выиграла титул на турнире данной категории, проводящемся на покрытии хард. В 2020 году она побеждала на соревнованиях в Дохе (Катар). Всего Соболенко выиграла шесть трофеев на «тысячниках» — дважды в Ухане (хард), дважды в Мадриде (грунт) и в Дохе (хард).

Отметим, на пути к трофею в Цинциннати, который стал для неё вторым в 2024 году, Соболенко не проиграла ни единого сета. По итогам турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.