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Соболенко впервые за четыре года выиграла «тысячник» на харде

Соболенко впервые за четыре года выиграла «тысячник» на харде
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале турнира она победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

26-летняя белоруска впервые за четыре года выиграла титул на турнире данной категории, проводящемся на покрытии хард. В 2020 году она побеждала на соревнованиях в Дохе (Катар). Всего Соболенко выиграла шесть трофеев на «тысячниках» — дважды в Ухане (хард), дважды в Мадриде (грунт) и в Дохе (хард).

Отметим, на пути к трофею в Цинциннати, который стал для неё вторым в 2024 году, Соболенко не проиграла ни единого сета. По итогам турнира она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.

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