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Арина Соболенко повторила уникальное достижение Веры Звонарёвой и Эшли Барти

Арина Соболенко повторила уникальное достижение Веры Звонарёвой и Эшли Барти
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале она победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу в двух сетах.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По ходу соревнований Соболенко не проиграла ни единого сета за пять матчей на пути к трофею. С 2004 года такое достижение в Цинциннати покорялось только двум теннисисткам — россиянке Вере Звонарёвой в 2006 году и бывшей первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в 2021-м.

Соболенко впервые в карьере победила в Цинциннати. Всего она завоевала 15 титулов в карьере, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000. По итогам соревнований она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.

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