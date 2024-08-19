Арина Соболенко повторила уникальное достижение Веры Звонарёвой и Эшли Барти

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале она победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу в двух сетах.

По ходу соревнований Соболенко не проиграла ни единого сета за пять матчей на пути к трофею. С 2004 года такое достижение в Цинциннати покорялось только двум теннисисткам — россиянке Вере Звонарёвой в 2006 году и бывшей первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в 2021-м.

Соболенко впервые в карьере победила в Цинциннати. Всего она завоевала 15 титулов в карьере, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000. По итогам соревнований она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.