Пегула после поражения от Соболенко заявила, что Арина подавала как Серена Уильямс

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула забавно прокомментировала поражение (3:6, 5:7) от двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира белоруски Арины Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Во-первых, хочу поздравить Арину. Эндрю сказал: «Арина», а мне послышалось: «Серена». Но по тому, как ты (обращается к Соболенко) подавала сегодня, это было похоже на Серену. Я не знаю… (смеётся). Возможно, я услышала про Серену из-за того, как ты сегодня подавала», — сказала Пегула в интервью на корте.

Соболенко впервые в карьере победила в Цинциннати. Всего она завоевала 15 титулов в карьере, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000.