Арина Соболенко трогательно высказалась в адрес Пегулы после победы над ней в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу (6:3, 7:5) над американкой Джессикой Пегулой в финале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Публичные речи – определённо не моя суперспособность, но я буду стараться изо всех сил. Джессика, спасибо тебе за отличный матч. Я очень рада снова видеть тебя на твоём высоком уровне. Ты проделала такую колоссальную работу в последние несколько недель. Титул (Монреаля) и финал. Это действительно достижение. Я хочу поздравить тебя и твою команду с выполненной работой. Как ты уже сказала, я уверена, что в будущем нас ждёт ещё много сражений. Давай просто продолжать в том же духе, хорошо?» — сказала Соболенко в интервью на корте.