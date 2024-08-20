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Соболенко одержала 100-ю победу на турнире категории WTA-1000

Соболенко одержала 100-ю победу на турнире категории WTA-1000
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале она победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу в двух сетах.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Победа в финале стала 100-й для Соболенко на соревнованиях данной категории. Для этого ей потребовалось 143 встречи — это лучший показатель с 2017 года. Тогда 100 побед в 141 матче одержала бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп.

Соболенко впервые в карьере победила в Цинциннати. Всего она завоевала 15 титулов в карьере, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000. По итогам соревнований она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.

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