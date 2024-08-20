Соболенко одержала 100-ю победу на турнире категории WTA-1000

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В финале она победила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу в двух сетах.

Победа в финале стала 100-й для Соболенко на соревнованиях данной категории. Для этого ей потребовалось 143 встречи — это лучший показатель с 2017 года. Тогда 100 побед в 141 матче одержала бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп.

Соболенко впервые в карьере победила в Цинциннати. Всего она завоевала 15 титулов в карьере, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000. По итогам соревнований она поднимется на вторую позицию в рейтинге, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая не смогла защитить титул.