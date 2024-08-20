Стал известен первый соперник Павла Котова на турнире в Уинстон-Сейлеме

Определился первый соперник 63-й ракетки мира российского теннисиста Павла Котова на турнире категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Им стал 76-й номер рейтинга ATP представитель Франции Александр Мюллер. В матче первого круга он уверенно обыграл Констана Лестьенна (110-й) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Мюллер выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Лестьенна пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Павел Котов посеян на турнире в Уинстон-Сейлеме под 15-м номером, из-за чего прошёл во второй круг автоматически. Котов и Мюллер играли между собой дважды, счёт личных встреч — 1-1.