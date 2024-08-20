Стал известен первый соперник Павла Котова на турнире в Уинстон-Сейлеме
Поделиться
Определился первый соперник 63-й ракетки мира российского теннисиста Павла Котова на турнире категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Им стал 76-й номер рейтинга ATP представитель Франции Александр Мюллер. В матче первого круга он уверенно обыграл Констана Лестьенна (110-й) со счётом 6:3, 6:2.
Уинстон-Сейлем. 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 21:05 МСК
76
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
110
Констан Лестьенн
К. Лестьенн
Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Мюллер выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Лестьенна пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Павел Котов посеян на турнире в Уинстон-Сейлеме под 15-м номером, из-за чего прошёл во второй круг автоматически. Котов и Мюллер играли между собой дважды, счёт личных встреч — 1-1.
Комментарии
- 20 августа 2024
-
00:27
-
00:17
-
00:17
-
00:02
- 19 августа 2024
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:21
-
23:08
-
22:47
-
22:09
-
22:08
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:42
-
20:00
-
19:53
-
19:34
-
19:17
-
19:13
-
19:00
-
18:33
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
15:50
-
15:30
-
15:09
-
14:53
-
14:16
-
13:32