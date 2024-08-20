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Стал известен первый соперник Павла Котова на турнире в Уинстон-Сейлеме

Стал известен первый соперник Павла Котова на турнире в Уинстон-Сейлеме
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Определился первый соперник 63-й ракетки мира российского теннисиста Павла Котова на турнире категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме (США). Им стал 76-й номер рейтинга ATP представитель Франции Александр Мюллер. В матче первого круга он уверенно обыграл Констана Лестьенна (110-й) со счётом 6:3, 6:2.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
19 августа 2024, понедельник. 21:05 МСК
Александр Мюллер
76
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Констан Лестьенн
110
Франция
Констан Лестьенн
К. Лестьенн

Матч продолжался 1 час 19 минут. В рамках встречи Мюллер выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Лестьенна пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Павел Котов посеян на турнире в Уинстон-Сейлеме под 15-м номером, из-за чего прошёл во второй круг автоматически. Котов и Мюллер играли между собой дважды, счёт личных встреч — 1-1.

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