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«Отдельное спасибо моим парням». Соболенко забавно оговорилась после победы в Цинциннати

«Отдельное спасибо моим парням». Соболенко забавно оговорилась после победы в Цинциннати
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко допустила забавную ошибку во время своей речи на корте после завоевания титула победительницы турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В решающем матче Цинциннати Соболенко со счётом 6:3, 7:5 обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2024, понедельник. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Конечно, отдельное спасибо моим парням… Хах, я сказала парням, ой. Это мой ужасный английский, ребята! Спасибо моему парню, что делает меня счастливой каждый день. Спасибо тебе огромное», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, бойфрендом Соболенко является Георгиос Франгулис – бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения. Он действительно поддерживал Соболенко на трибунах в Цинциннати.

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