«Отдельное спасибо моим парням». Соболенко забавно оговорилась после победы в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко допустила забавную ошибку во время своей речи на корте после завоевания титула победительницы турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В решающем матче Цинциннати Соболенко со счётом 6:3, 7:5 обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
«Конечно, отдельное спасибо моим парням… Хах, я сказала парням, ой. Это мой ужасный английский, ребята! Спасибо моему парню, что делает меня счастливой каждый день. Спасибо тебе огромное», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Напомним, бойфрендом Соболенко является Георгиос Франгулис – бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения. Он действительно поддерживал Соболенко на трибунах в Цинциннати.
- 20 августа 2024
-
00:17
-
00:17
-
00:02
- 19 августа 2024
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:31
-
23:28
-
23:23
-
23:21
-
23:08
-
22:47
-
22:09
-
22:08
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:42
-
20:00
-
19:53
-
19:34
-
19:17
-
19:13
-
19:00
-
18:33
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
15:50
-
15:30
-
15:09
-
14:53
-
14:16
-
13:32
-
13:14