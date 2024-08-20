«Отдельное спасибо моим парням». Соболенко забавно оговорилась после победы в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко допустила забавную ошибку во время своей речи на корте после завоевания титула победительницы турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В решающем матче Цинциннати Соболенко со счётом 6:3, 7:5 обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

«Конечно, отдельное спасибо моим парням… Хах, я сказала парням, ой. Это мой ужасный английский, ребята! Спасибо моему парню, что делает меня счастливой каждый день. Спасибо тебе огромное», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, бойфрендом Соболенко является Георгиос Франгулис – бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения. Он действительно поддерживал Соболенко на трибунах в Цинциннати.