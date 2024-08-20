Соболенко сравнила матчи со Свёнтек и Пегулой на турнире в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнила полуфинальный матч с Игой Свёнтек и финальную игру с Джессикой Пегулой на турнире в Цинциннати.
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«Без сомнения, полуфинальный матч был чем-то невероятным, над чем я очень усердно работала. Считаю, что в финале я тоже показала невероятный теннис, но эти два матча сложно сравнивать, потому что это два разных игрока. Кажется, это покрытие идеально подходит Джессике, она очень сильно давила на меня в этой встрече. Я всё время находилась под давлением, но очень рада, что смогла справиться с этим давлением и завершить этот матч в двух сетах», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Соболенко впервые в карьере победила в Цинциннати. Всего она завоевала 15 титулов, шесть из которых — на турнирах категории WTA-1000.
Арина Соболенко показала, как проходит её день в отпуске:
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