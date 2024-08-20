Эрика Андреева обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Мексике
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Российская теннисистка Эрика Андреева победила украинку Ангелину Калинину со счётом 6:1, 6:4 на старте турнира в Монтеррее (Мексика).
Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Ангелина Калинина
А. Калинина
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Андреева выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Калининой две подачи навылет и пять двойных ошибок.
В следующем круге Андреева сразится с американкой Даниэль Коллинз.
Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.
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