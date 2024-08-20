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Эрика Андреева обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Мексике

Эрика Андреева обыграла Ангелину Калинину на старте турнира в Мексике
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Российская теннисистка Эрика Андреева победила украинку Ангелину Калинину со счётом 6:1, 6:4 на старте турнира в Монтеррее (Мексика).

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Андреева выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Калининой две подачи навылет и пять двойных ошибок.

В следующем круге Андреева сразится с американкой Даниэль Коллинз.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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