Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Аргентины Марии Карле со счётом 6:1, 5:7, 4:6 на старте турнира в Монтеррее (Мексика).

Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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