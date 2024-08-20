Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира в Монтеррее
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Аргентины Марии Карле со счётом 6:1, 5:7, 4:6 на старте турнира в Монтеррее (Мексика).
Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Мария Карле
М. Карле
Окончен
2 : 1
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|4
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.
Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.
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