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Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира в Монтеррее

Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира в Монтеррее
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Аргентины Марии Карле со счётом 6:1, 5:7, 4:6 на старте турнира в Монтеррее (Мексика).

Монтеррей. 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 00:40 МСК
Мария Карле
Аргентина
Мария Карле
М. Карле
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 4
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы одна подача навылет, 11 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

Турнир в Монтеррее проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в финале прошлого года обыграла Каролин Гарсию из Франции.

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