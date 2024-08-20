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Синнер обыграл Тиафо и стал чемпионом турнира в Цинциннати

Синнер обыграл Тиафо и стал чемпионом турнира в Цинциннати
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Цинциннати (м). Финал
20 августа 2024, вторник. 01:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Продолжительность встречи составила 1 часа 38 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнта. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.

Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале, получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.

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