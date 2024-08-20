Янник Синнер завоевал пятый титул в сезоне

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Таким образом, итальянец завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле). Отметим, что это 15-я победа Синнера на турнирах ATP в карьере.

Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Янник Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Фрэнсис Тиафо, в свою очередь, за участие в финале получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.

Материалы по теме Синнер, Джокович и Крейчикова сыграют в пиклбол перед US Open — 2024

Синнер не смог сдержать смех, выступая перед президентом Италии: