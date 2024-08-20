Синнер выиграл пять из пяти сыгранных финалов в сезоне

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Таким образом, итальянец выиграл пять из пяти сыгранных финалов в сезоне. Ранее Синнер играл в финальном матче на Australian Open, а также на турнирах в Роттердаме, Майами и Галле.

Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Янник Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Фрэнсис Тиафо, в свою очередь, за участие в финале получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.

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Синнер не смог сдержать смех, выступая перед президентом Италии: