Синнер выиграл пять из пяти сыгранных финалов в сезоне
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Цинциннати. В финальном матче турнира он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Цинциннати (м). Финал
20 августа 2024, вторник. 01:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
20
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Таким образом, итальянец выиграл пять из пяти сыгранных финалов в сезоне. Ранее Синнер играл в финальном матче на Australian Open, а также на турнирах в Роттердаме, Майами и Галле.
Турнир в Цинциннати проходил с 12 по 19 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составлял $ 6,7 млн. За победу в финале Янник Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Фрэнсис Тиафо, в свою очередь, за участие в финале получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.
Синнер не смог сдержать смех, выступая перед президентом Италии:
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