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Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации US Open — 2024

Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации US Open — 2024
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Российская теннисистка Екатерина Макарова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024. Россиянка со счётом 4:6, 3:6 проиграла представительнице Аргентины Солане Сьерре.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 01:00 МСК
Екатерина Макарова
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Встреча Макаровой со Сьеррой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках россиянка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Сьерры будет победительница противостояния Алёна Большова (Испания) — Элла Зайдель (Германия).

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

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