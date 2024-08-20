Екатерина Макарова проиграла на старте квалификации US Open — 2024

Российская теннисистка Екатерина Макарова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2024. Россиянка со счётом 4:6, 3:6 проиграла представительнице Аргентины Солане Сьерре.

Встреча Макаровой со Сьеррой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках россиянка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Сьерры будет победительница противостояния Алёна Большова (Испания) — Элла Зайдель (Германия).

Основные соревнования Открытого чемпионата США — 2024 пройдут с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: