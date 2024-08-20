Синнер обратился к Тиафо после победы в финале турнира в Цинциннати

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к американцу Фрэнсису Тиафо после победы в финале турнира в Цинциннати.

«Очень рад снова видеть, как ты играешь на таком уровне. Я знаю, что у тебя был очень тяжелый прошлый год… Ты делаешь очень хороший прогресс. Желаю тебе удачи в Нью-Йорке», — сказал Синнер после матча.

Ранее сообщалось, что Синнер завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле). Также он стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет.

За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале, получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.

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