Тиафо прокомментировал поражение от Синнера в финале турнира в Цинциннати

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в финале турнира в Цинциннати.

«Думаю, мне стоит поздравить Янника. Поздравляю со всем, что ты сделал. Достиг первого места в мире. И практически ни разу не проиграл. Продолжай в том же духе… Всего наилучшего в Нью-Йорке. Если будем играть, не побеждай меня в Нью-Йорке», — сказал Тиафо после матча.

Ранее сообщалось, что Синнер завоевал пятый титул в сезоне (после Australian Open, а также турниров в Роттердаме, Майами и Галле). Также стал самым молодым чемпионом турнира в Цинциннати за последние 16 лет.

За победу в финале Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 млн в качестве призовых. Тиафо, в свою очередь, за участие в финале, получит 650 рейтинговых очков и $ 573 тыс. призовых.

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