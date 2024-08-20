Анастасия Тихонова не смогла выйти в основную сетку турнира US Open
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Россиянка Анастасия Тихонова проиграл японке Маи Хонтама в первом круге квалификации на теннисный турнир «Большого шлема» US Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 1:6.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 03:20 МСК
Маи Хонтама
М. Хонтама
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
Анастасия Тихонова
А. Тихонова
Матч между теннисистками длился 2 часа 6 минут. В его рамках Тихонова сделала три эйса и 11 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Хонтамы один эйс и пять двойных ошибок, японка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
Турнир US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября, а призовой фонд составит $ 75 000,000. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
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