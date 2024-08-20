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Анастасия Тихонова не смогла выйти в основную сетку турнира US Open

Анастасия Тихонова не смогла выйти в основную сетку турнира US Open
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Россиянка Анастасия Тихонова проиграл японке Маи Хонтама в первом круге квалификации на теннисный турнир «Большого шлема» US Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 1:6.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
20 августа 2024, вторник. 03:20 МСК
Маи Хонтама
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Анастасия Тихонова
Россия
Анастасия Тихонова
А. Тихонова

Матч между теннисистками длился 2 часа 6 минут. В его рамках Тихонова сделала три эйса и 11 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Хонтамы один эйс и пять двойных ошибок, японка реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Турнир US Open пройдёт с 26 августа по 8 сентября, а призовой фонд составит $ 75 000,000. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

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