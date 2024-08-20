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Синнер — победитель турнира в Цинциннати, «Ювентус» разгромил «Комо». Главное к утру

Итальянец Янник Синнер обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6, 6:2 в финале теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) и выиграл трофей, «Ювентус» разгромил «Комо» (3:0) в 1-м туре чемпионата Италии, представительница Беларуси Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».