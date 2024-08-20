Синнер — победитель турнира в Цинциннати, «Ювентус» разгромил «Комо». Главное к утру
Итальянец Янник Синнер обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6, 6:2 в финале теннисного турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) и выиграл трофей, «Ювентус» разгромил «Комо» (3:0) в 1-м туре чемпионата Италии, представительница Беларуси Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Синнер обыграл Тиафо и стал чемпионом турнира в Цинциннати.
- «Ювентус» разгромил «Комо» в матче Серии А.
- Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA.
- Marca cообщила новые подробности возможного перехода Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».
- Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв Пегулу в финале
- Хвича Кварацхелия получил травму по ходу матча с «Вероной».
- Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира в Монтеррее.
- «Ботафого» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Келлвена — Meia Hora.
- Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 1-м туре Ла Лиги.
- 75% своих голов в АПЛ Варди забил после 30 лет. Это лучший показатель в лиге.
Ваше расписание на сегодня
Комментарии